AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجى العام لمدينة السويس الجديدة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لاستعراض المخطط الاستراتيجى العام لمدينة السويس الجديدة، وذلك بحضور المجموعة الاستشارية التى تقوم بإعداد المخطط، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الوزير أن مدينة "السويس الجديدة" تمثل قطبًا تنمويًا متكاملًا، متعدد الأنشطة، وتعمل على جذب الاستثمارات المتنوعة، اللوجستية، والصناعية، ومراكز المال والأعمال، والخدمات الريادية متقدمة المستوى.

اقرأ أيضا
وأوضح وزير الإسكان أن موقع مدينة "السويس الجديدة"، والبالغ مساحته 58 ألف فدان، يمتاز بما يلى (الوقوع على محاور تنمية إقليمية هامة "السويس الغردقة - محور 30 يونيو" – القرب من مدينة السويس بطريق مباشر وبمسافة لا تزيد عن 15 دقيقة – تنوع الأنشطة الافتصادية القائمة "صناعة - سياحة - صيد - تجارة" – إقامة منطقة سكنية وخدمية بالمدينة لخدمة المناطق الصناعية القائمة – إمكانية الاستفادة من المرتفعات وفروق المناسيب في خلق نشاط سياحي في الظهير الخلفي)، موضحًا أن المدينة تقع بالقرب من ميناء الأدبية وميناء العين السخنة وميناء السويس، ويحدها شمالًا مدينة السويس على بعد 30 كم، ومدينة الإسماعيلية على بعد 150 كم، وجنوبًا المنطقة الاقتصادية الخاصة والمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وغربًا العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 100 كم تقريبا.

وأشار الوزير إلى أن الأهداف التنموية لمدينة "السويس الجديدة"، تتمثل فيما يلى، (إنشاء قاعدة اقتصادية متنوعة لمركز تنموي قائم علي الأنشطة الاقتصادية المتنوعة المقترحة بإقليم قناة السويس – استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمدينة السويس القائمة وتوفير فرص عمل متنوعة لشباب المحافظة – إنشاء قطب تنمية رئيسي يتكامل ويرتبط بمحاور تنموية تربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالقطب الشمالي لإقليم قناة السويس ومدينة الجلالة – توفير مناطق سكنية من خلال توفير بيئة عمرانية مستدامة تلبي احتياجات الفئات المختلفة بمحافظة السويس، وتتبع التقنيات التكنولوجية الحديثة في التخطيط والتصميم).

وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور عاصم الجزار، استخدامات الأراضى المُقترحة بالمدينة، وتوزيع الأنشطة المختلفة، والتى تتلاءم مع احتياجات إقليم قناة السويس، ومراحل تنمية المدينة، واتصالية الموقع بالمناطق المحيطة.

كما استعرضت المجموعة الاستشارية، نتائج ومؤشرات الدراسات القطاعية لمدينة السويس الجديدة والنطاق الأشمل، والرؤية الاستراتيجية والاقتصادية للمدينة، والتحليلات والقرارات الأساسية للموقع العام للمدينة، والبدائل المقترحة للمخطط الاستراتيجي للمدينة، والفكرة التصميمية المقترحة للواجهة البحرية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، فى نهاية الاجتماع، أنه سيتم قريبا البدء فى تنفيذ المشروعات التنموية المحددة بالمخطط، مؤكدا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهه بسرعة البدء فى المدينة، التى تعد رافدا تنمويا مهما يعود بالنفع على مواطنى محافظة السويس، وإقليم القناة بوجه عام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: صرف 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات

رئيس الوزراء يجتمع بوزير الإسكان ويؤكد ضرورة اتخاذ شركات المقاولات إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.. استكمال مشروعات الصرف الصحي بالقرى.. وإقامة محطات تحلية بتكلفة 45 مليار جنيه

الإسكان: مستمرون فى إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة لتحقيق خطة 2052

الجزار: الإسكندرية بوابة مصر السياحية والثقافية.. وتحويل المخططات الاستراتيجية إلى مشروعات تنموية على أرض الواقع

وزير الإسكان: تجهيز نطاق حضارى جديد يوفر 3 ملايين فرصة عمل.. مدينة طبية جديدة فى المنتزه.. ألمانيا وضعت المخطط الاستراتيجي لـ الإسكندرية

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان الواجهة الشاطئية لمدينة رشيد الجديدة

ترشيحاتنا

فيفا يصدر تعليمات طبية صارمة لاتحاد الكرة لمواجهة جائحة كورونا

حادث لا يصدق.. امرأة غيورة تطعن حبيبها بسبب رسالة تهنئة بعيد ميلادها

أحمد ناجي عن تدريب حراس الزمالك : متحصلش حتى لو مش لاقي آكل .. فيديو

صانع روبوت خدمة المرضى بمسشتفيات العزل: نعمل على تنفيذ عدد كبير منه..فيديو

وأنا بخيل.. شريف مدكور ردا على دعوته لمسامحة المتنمرين عليه

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

AdvertisementS

شكرا للي ربَّاكي يا صاينة اسمي.. أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لـ طليقته

تحارب كورونا بشراسة.. فصيلة الدم هذه الأكثر مقاومة للفيروس الخطير

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

لرفع الحجز.. قرار عاجل من الضرائب بشأن المحجوز عليهم

لأول مرة تسجل صفر إصابات.. أستراليا تنتصر على كورونا

هل أوضاع كورونا تتجه للاستقرار بعد زيادة أرقام المتعافين؟.. مسئول بالصحة يجيب.. فيديو

وسط تحذيرات من مظاهرات فلويد.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في ألمانيا إلى 184193 حالة

بعد إعلان خطوبتها من عمر إسلام.. تعرف على العمر الحقيقى وزيجات نيللى كريم

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

حال التزام المواطنين.. نائب مدير حميات إمبابة: أتوقع انتهاء جائحة كورونا بداية يوليو.. فيديو

من الخميس للسبت... الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. فيديو

عبر السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يعلق على ظاهرة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ2 مليون جنيه.. بالصور سيارة السادات المفضلة من الداخل والخارج

خطوبة نيللى كريم.. 10 معلومات لا تعرفها عن خطيبها عمر إسلام وزيجاته.. صور

حادث لا يصدق.. امرأة غيورة تطعن حبيبها بسبب رسالة تهنئة بعيد ميلادها