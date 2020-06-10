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ديني

هل النية شرط لصحة الوضوء؟ .. مستشار المفتي يجيب

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:03 ص
هل النية شرط لصحة
هل النية شرط لصحة الوضوء
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن النية عند جمهور العلماء ركن من أركان الوضوء إذا ترك فيكون الوضوء غير منعقد مثل الصلاة تماما فلا يصح الصلاة من غير نية.

وكان ذلك فى الإجابة على سؤال ورد إليه خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ردا على سؤال يقول صاحبه: "هل يصح الوضوء بغير نية؟".

وأضاف "عاشور" أنه ليس شرطا على الإنسان عند قدومه على فعل شيء أن يتلفظ بالنية لأن النية محلها القلب فضلًا عن أنه لا أحد يقدم على فعل شئ من غير نية، وهناك فارق بين التلفظ باللسان وبين النية الركن".

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ومن جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن نية الوضوء غير واجبة لأن توجهك إلى دورة المياه والتشمير عن ساعديك نية كافية للوضوء وفعلك أفعال الوضوء المقصودة، بنية الصلاة نية كافية.

وأضاف الأطرش، لـ"صدى البلد"، أن النيةُ واجبة للوضوء والغسل لأنهما عبادتان مقصودتان، فعليكَ إذا أردت الوضوء أو الغسل أن تنويَ رفع الحدث أو استباحة الصلاة، ثم لا توسوس بعد ذلك في أمرِ النية، فإن كل من أجنب ودخل الحمام ليغتسل مستحضرا أنه جنب وأنه يريد الصلاة، فإنه يغتسل ولا بد لرفع الجنابة، والتلفظ بالنية من الأمورِ المحدثة كما نص على ذلك شيخ الإسلام وغيره.

حكم التلفظ بالنية في الصلاة والصيام والوضوء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجب التلفظ باللسان بنية الصيام سواء في رمضان أو لو كان الصيام تطوعا أو قضاء أم يكفي نية القلب؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التلفظ بالنية مستحب في الصيام، فإن لم يتلفظ بالنية واكتفى أنها نابعة من القلب فلا حرج، والصوم صحيح.

وأشار إلى أن النية شرط أساسي في الصلاة لا تصح إلا بها، ومحلها القلب: «إنما الأعمال بالنيات».
وأوضح «وسام»، أن النية لغة بمَعنى القَصد، شَّرعًا العزم على فعلِ العِبادة تقرُّبًا إلى اللهِ تَعَالَى، منوهًا بأن نيَّة العمل عرفها الفُقهاء بأنها الَّتي تتميَّز بها العِبادة عنِ العَادة، وتتميَّز بها العِبادات بعضها عنْ بعض.

وأكد، أن التلفظ بالنية ليست بدعة كما يدعى البعض، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء قالوا باستحباب التلفظ بها لأن هذا أدعى إلى حضور القلب، مؤكدًا أن الذهاب للمسجد يعد نية لصلاة الجماعة.
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