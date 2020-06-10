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فن

وساوس.. أول مسلسل سعودي يعرض علي منصة نتفليكس.. تفاصيل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:13 م
المسلسل السعودى وساوس
المسلسل السعودى وساوس
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عمر صبحي
يعرض المسلسل السعودي "وساوس" المكون من ثماني حلقات علي موقع "netfilex " الأمريكي، ويعتبر هذا المسلسل اول عمل سعودي يعرض عبر شبكة "netfilx" الترفيهية.

وقالت مخرجة العمل هناء العمير  من خلال لقائها في برنامج "the insider" : هو مسلسل تشويقي درامي مكون من ثماني حلقات تدور قصته حول حادث غامض في كل حلقة شخصية مختلفة ورواية مختلفة ولكن القصة  واحدة. 

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وكشفت Netflix عن موعد عرض مسلسل «وساوس»، وهو أول عمل دراما وتشويق سعودي تستحوذ عليه نتفليكس على منصتها، ويمثل المسلسل جزءاَ من المحتوى الدرامي الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، حيث يقدم منظوراَ مختلفًا للدراما الخليجية بما يتناسب مع طبيعة المتابعين عالميًا.

ويعرض «وساوس» بدءًا من الخميس ١١ يونيو، كأحد الأعمال الأصلية لـ نتفليكس ليستمتع به أكثر من ١٨٣ مليون مشترك حول العالم في ١٩٠ بلدا مع توفر الترجمة لـ ٢٠ لغة مختلفة.
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