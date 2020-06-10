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محافظات

منذ إبريل الماضى.. إزالة 3466 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة في اسيوط

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:37 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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إيهاب عمر
  قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من تنفيذ إزالة لـ 3466 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية بمراكز وقرى المحافظة بإجمالي مساحة 4 ملايين و96 ألفا و295 مترا.

 وذلك خلال الفترة من 5 أبريل الماضي وحتى الآن وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فورًا.

 مشيرًا إلى تحرير محضر "جنح طوارئ" وإحالته إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

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وأكد محافظ أسيوط على مواصلة شن تلك الحملات دون توقف للتصدي لها بكل قوة وحسم والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعة دون تهاون أو تقاعس.

 مشيرًا إلى تنفيذ إزالة التعديات على أراضي زراعية بمساحة تصل إلى 923 فدانا و3قراريط و14سهما وأراضي أملاك دولة بمساحة 223 ألف متر خلال حملات مكبرة بمراكز وقرى المحافظة بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد.

 كما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها.

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