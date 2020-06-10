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ست سنوات من الإنجازات.. عبور ثانى أكبر سفينة حاويات فى العالم بقناة السويس

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:38 م
سفينة حاويات
سفينة حاويات
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هاجر إبراهيم
قال جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس: إن قناة الويس الجديدة كانت إضافة كبيرة وقدمت نقلة نوعية لمنظومة هيئة قناة السويس بالكامل.

وأضاف "صفوت" خلال لقاء خاص عبر فضائية "دى إم سي"، أنه وبفضل قناة السويس الجديدة تم زيادة العبور اليومى لقناة السويس من 45 سفينة وصولا إلى 65 سفينة، بالإضافة إلى وجود تأثير إيجابي وملحوظ على الإيرادات التى وصلت فى نهاية العام المالى السابق إلى 5,8%.

وأشار إلى أن تلك المعدلات كانت غير مسبوقة فى تاريخ هيئة قناة السويس، لافتا إلى أنه بالتزامن مع حفر قناة السويس الجديدة والتى كانت بارقة الأمل التى أضيفت من حيث تنمية سيناء وهو البدأ فى تعزيز نقاط التواصل ما بين ضفتين القناة بحفر أربع أنفاق عملاقة، نفقين تم إفتتاحهم بمدينة الإسماعيلية وأضيفت عليهم ضفتين أخرين بمدينة بور سعيد.

وتابع أنه جار حفر نفق أخر موازى لنفق الشهيد أحمد حمدى فى مدينة السويس، متابعا أنه تم تعزيز تلك الأنفاق بسلسلة من الكبارى العائمة لتعزيز معدلات عبور البضائع ما بين ضفتين القناة وهى إنشاء أحد أضخم المزارع السمكية شرق القناة على مساحة 7500 فدان بإجمالى عدد أحواض وصل إلى 4441.

وأكد أن أحد الثمار الإيجابية لحفر قناة السويس الجديدة وهو إطلاق مختلف مشروعات التنمية فى سيناء وهى مدينة الإسماعيليلة الجديدة، والتى تمتاز بوجود 57 ألف وحدة سكنية قادرة على إستيعاب 314 ألف نسمة، بالإضافة إلى استقبال ثانى أكبر سفينة حاويات فى العالم اليوم.

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