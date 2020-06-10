حق الشعب.. استرداد 100 فدان من أراضي الدولة بواحة سيوة بمطروح

قاد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مدينة سيوة اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بمشاركة قسم شرطة سيوة والإدارة الزراعية والإدارات المعنية بمجلس مدينة سيوة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة استردادا لحق الدولة.





حيث تم تنفيذ قرار إزالة رقم (٤٤) بمنطقة الدكرور (الأمهات) بمركز ومدينة سيوة بمساحة (١٠٠) متر مربع مباني ومساحة (٩) فدان أرض زراعية؛ كما تم استرداد ( ٩١ ) فدانا بواقع أربعة طلبات تقنين لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين ولم يتم التعامل مع الأرض سواء بالمباني أو الزراعات.





وأوضح أن إجمالي ما تم استرداده اليوم من اراضي الدولة بواحة سيوة ( ١٠٠ ) فدان.









وأكد محافظ مطروح أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال الفترة الحالية وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإحالة المخالفات الي النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.



