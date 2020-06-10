صراع دراما رمضان 2021 يبدأ مبكرا .. كريم عبد العزيز يعود بـ الاختيار 2 .. أحمد عز ينافسه بـ هجمة مرتدة .. مصطفى شعبان يراهن على شخصية عادل إمام .. وياسر جلال يقدم خالد بن الوليد

موسم السباق الرمضاني 2021

- طارق لطفى يعود الى دراما رمضان بـ القاهرة كابول

-احمد مكى واحمد السقا وامير كرارة يتعاقدون على بطولات اعمالهم

- محمد إمام يشارك بمسلسل من تأليف باهر دويدار





بدا صناع الدراما فى التحضير مبكرا لموسم السباق الرمضاني 2021 وذلك بعد حالة الارتباك التى اصابت صناع الدراما خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد فضلا عن ضيق الوقت.





وبدأ بعض صناع الدراما فى وضع الملامح الاولى لدراما 2021 ونرصد فى التقرير التالى ابرز الاعمال التى تم التعاقد عليها حتى الآن.





اقرأ ايضا









الاختيار 2 :





اعلن صناع الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" عن بطله حيث تم اختيار الفنان كريم عبد العزيز لتقديمه فى رمضان المقبل 2021 على ان يقوم باخراج العمل بيتر ميمى ولم يحدد المؤلف الذين يقوم بكتابة العمل.









وتناول الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» قصة حياة شهيد الصاعقة أحمد منسي، الذي استشهد في كمين «مربع البرث» بمدينة رفح المصرية عام 2017، وشارك في البطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، مها نصار، محمود حافظ، ضياء عبدالخالق، عابد عناني، وعدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار باهر دويدار.





أحمد السقا :





تعاقد المنتج تامر مرسى مالك شركة سينرجى للإنتاج مع النجم أحمد السقا لتقديم مسلسل تلفزيونى لموسم دراما رمضان المقبل، عقب النجاح الذى حققه مسلسله "ولد الغلابة".









أمير كرارة :





بينما تعاقد الفنان امير كرارة على مسلسل جديد فى رمضان المقبل مع شركة سينرجى ولم يتم الاعلان عن اى تفاصيل خاصة بالعمل.





محمد إمام :









بينما يشارك محمد إمام فى موسم رمضان المقبل 2021 بمسلسل من تأليف باهر دويدار، وهناك جلسات عمل سرية بين الجهة المنتجة للعمل والبطل ومؤلف المسلسل للوقوف على القصة التى يقدمها محمد إمام بالموسم الرمضانى المقبل، واختيار الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل، وتحديد موعد لانطلاق التصوير.





بيومى فؤاد :





وانتهى السيناريست بدر نور، من كتابة مسلسله الجديد «المؤسسة»، والمقرر بدء تصويره نهاية الصيف الحالي، استعدادًا لمشاركته في ماراثون رمضان المقبل 2021 ويشارك في بطولة مسلسل «المؤسسة» الفنان بيومي فؤاد والفنان عمرو وهبة، ومن إخراج أحمد الجارحي.





وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي عن مخاطر التطور التكنولوجي الذي أصبح يسيطر على العالم.

احمد مكى :





يعود الفنان أحمد مكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدم مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017، حيث تعاقد مكى بشكل رسمى على تقديم عمل درامي يعرض فى موسم رمضان المقبل 2021، ومن المقرر الاعلان عن تفاصيل المسلسل واختيار المخرج والأبطال عقب انتهائه من تصوير فيلمه الجديد.





ياسر جلال بديلا :





بينما قرر الفنان ياسر جلال ان يخوض السباق الرمضانى بمسلسل "خالد بن الوليد" الذى اعتذر عنه الفنان عمرو يوسف بسبب بعض الخلافات مع المخرج رؤوف عبد العزيز.









المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات التاريخية، بحكم أنه يتناول قصة حياة الصحابي الجليل خالد بن الوليد.









هجمة مرتدة :





وينافس أحمد عز بمسلسل "هجمة مرتدة" والذى يكمل تصوير باقى مشاهده خلال الفترة القليلة المقبلة ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل.





"هجمة مرتدة" مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، محمد جمعة، نضال الشافعي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.









القاهرة كابول :





ويستعد صناع مسلسل "القاهرة كابول" لاستكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي غادر السباق الرمضاني لتطلب أحداثه السفر خارج مصر، وهو ما تعذر تنفيذه بسبب فيروس «كورونا» وما تبعه من قرار تعليق حركة الطيران.









والمسلسل من بطولة خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، طارق لطفي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.





حتى لا يطير الدخان :





بينما يعود الفنان مصطفى شعبان إلى الدراما التليفزيونية بمسلسل «حتى لا يطير الدخان»، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب إحسان عبدالقدوس، حيث كان من المقرر عرض هذا المسلسل في السباق الرمضاني الماضي، إلا أن ضيق الوقت حال دون انطلاق تصويره، فقررت الجهة المنتجة تأجيله إلى الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.





تقاطع طرق :









وعلى الرغم من قطع الفنانة منى زكى شوطًا طويلًا من تصوير أحداث مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" قبل موسم رمضان الماضى، إلا أنها اتفقت مع الجهة المنتجة على تأجيله لرمضان 2021 بعد شعورها بالخوف من إصابة أحد أفراد مسلسلها بفيروس كورونا.



