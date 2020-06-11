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ديني

هل يجوز الجمع بين الصلوات من غير عذر؟ الإفتاء تجيب

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:20 ص
جمع الصلاة
جمع الصلاة
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، إنه إن كانت هناك حاجة تدعو للجمع بين الصلاتين كعمل متواصل يصعب قطعه، أو أمر يفوت إن ترك وفي فواته ضرر عليك أو تفويت لمصلحة شرعية معتبرة، فلا حرج في الجمع بين الصلاتين حينئذ بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة مستمرة.

وأضاف وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم جمع السلاة بصورة دائمة؟ أن البخاري ومسلم رويا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم«جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر» وفي رواية لمسلم:" من غير خوف ولا مطر".

وأشار إلى أن جعل جمع الصلاتين عادة مستمرة فهذا لا يجوز، لأنه خلاف المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، وحثه على أداء الصلوات في أوقاتها، لافتًا إلى أن المحققين من أهل العلم صرحوا بأن الجمع الذي ذكره ابن عباس هو الجمع الصوري، وهو أن يصلي المصلي صلاة الظهر في آخر جزء من وقتها (أي القدر الذي يؤدي فيه أربع ركعات مثلا) ثم يصلي صلاة العصر في أول جزء من وقتها فيظنه من رآه جمعًا، وهو في الواقع ليس بجمع، لأن كل صلاة صليت في وقتها.

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هل يجوز قصر الصلاة عند مسافة 80 كيلو 

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن القصر في الصلاة لا يكون إلا إذا كانت المسافة لا تقل عن 85 كيلو ويكون الهدف من السفر شيء مباح وليس لمعصية كأن ان يتوجه الشخص من القاهرة للإسكندرية لصلة الرحم او للتجارة او لشراء احتياجات شخصية أو دراسة أو حضور مناسبة لصديق وغيرها من المباحات.

وأضاف ممدوح خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على المتابعين ردا على سؤال يقول صاحبه: "أسافر مسافة 80 كيلو فهل يجوز القصر في الصلاة ؟ ". قائلا: إن مدة القصر لا تزيد على 3 أيام دون يومي السفر والعودة ، أما إذا زادت مدة الإقامة عن ذلك فلا يجوز القصر من لحظة دخول الإسكندرية.

وتابع أمين الفتوى: القصر تكون فيه الصلاة الرباعية ثنائية أما باقي الصلوات تصلى كم هي بعدد ركعاتها.

هل يجوز قصر الصلاة للمسافر المقيم أكثر من ثلاثة أيام  

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسافر له أن يتمتع بمجموعة من الرخص ولكن بشرط.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم صلاة القصر للمقيم أكثر من ثلاثة أيام؟)، أنه إذا كان أكثر من ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج فمن ساعة أن تطأ رجلك هذه الأرض تتم الصلاة ولا تقصرها ولا تستمتع برخص السفر.

وأشار الى أن من الرخص التى يتمتع بها المسافر جمع وقصر الصلاة ولكن بشرط أن يكون سفره سفرًا طويلًا مباحًا أى يكون 85 كيلو فما يزيد، ومباح اى لا يكون سفر لمعصية فإذا كان كذلك فإنه له أن يتمتع برخص السفر أثناء سفره أى بانتقاله من مكانه الى المكان الذاهب اليه وعندما يصل للمكان الذاهب إليه فلا ينقطع ما دام مدة وجوده فى هذا المكان ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج.

وتابع: كذلك من الرخص الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير فى وقت واحدة منهم والجمع بين المغرب والعشاء في وقت واحد منهم والصلاة التي تقصر الصلاة الرباعية فقط كالظهر والعصر والعشاء.

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