بعد تكريم ودعم الرئيس له.. عم صبحي: السيسي أب حنون لكل المصريين.. فيديو

قال عم صبحى، الرجل الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريمه: "ربنا يبارك في الرئيس، وتحيا مصر".
وأضاف عم صبحي، خلال تصريحات لبرنامج "الحياه اليوم" عبر فضائية "الحياه" : "فرحت بهدية الرئيس السيسي الذى رحمنى رغم كبر سنى، وبدعيله في كل صلاة انا واولادي".
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وأوضح عم صبحي، أن الرئيس السيسي اب حنون لكل المصريين ويعمل دائما على تلبية احتياجاتهم.
وأشار عم صبحي إلى أنه يبلغ من العمر ٦٩ عاما، ويعمل في العتالة منذ أكثر من ٣٠ عاما، مؤكدا أن الرئيس كرَّمني بـ"السوبر ماركت" وايضا "الحج لبيت الله الحرام".
وأكد عم صبحي،: "لم اكن أتوقع تكريم الرئيس؛ لأنه سبَّبَ فرحة كبيرة لي"، مضيفا: "مؤسسة الرئاسة والوزارة هم من جهزوا السوبر ماركت لي".
وأضاف عم صبحي، خلال تصريحات لبرنامج "الحياه اليوم" عبر فضائية "الحياه" : "فرحت بهدية الرئيس السيسي الذى رحمنى رغم كبر سنى، وبدعيله في كل صلاة انا واولادي".
اقرأ ايضا
وأوضح عم صبحي، أن الرئيس السيسي اب حنون لكل المصريين ويعمل دائما على تلبية احتياجاتهم.
وأشار عم صبحي إلى أنه يبلغ من العمر ٦٩ عاما، ويعمل في العتالة منذ أكثر من ٣٠ عاما، مؤكدا أن الرئيس كرَّمني بـ"السوبر ماركت" وايضا "الحج لبيت الله الحرام".
وأكد عم صبحي،: "لم اكن أتوقع تكريم الرئيس؛ لأنه سبَّبَ فرحة كبيرة لي"، مضيفا: "مؤسسة الرئاسة والوزارة هم من جهزوا السوبر ماركت لي".