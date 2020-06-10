بعد تكريم ودعم الرئيس له.. عم صبحي: السيسي أب حنون لكل المصريين.. فيديو

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وأوضح عم صبحي، أن الرئيس السيسي اب حنون لكل المصريين ويعمل دائما على تلبية احتياجاتهم.



وأشار عم صبحي إلى أنه يبلغ من العمر ٦٩ عاما، ويعمل في العتالة منذ أكثر من ٣٠ عاما، مؤكدا أن الرئيس كرَّمني بـ"السوبر ماركت" وايضا "الحج لبيت الله الحرام".



وأكد عم صبحي،: "لم اكن أتوقع تكريم الرئيس؛ لأنه سبَّبَ فرحة كبيرة لي"، مضيفا: "مؤسسة الرئاسة والوزارة هم من جهزوا السوبر ماركت لي".