الجمهور يشارك نداء شرارة تجربة غناء أغنيتها الجديدة شروط .. شاهد

تقول كلمات الأغنية :"لو مصمم إني أرجع .. وافتح بقلبي مجال .. أبشر بعزك أوافق .. لو تلبي هالشروط .. رجع سنيني اللي راحت .. رجع الدمع اللي سال.. أكتب أسف فوق نجمة .. وأغذل العذر بخيوط".

لمّ صوتي من دروبك يوم ناديتك تعال .. إجمع آهاتي اللي دارت حول كونك الف شوط .. خلي كل وادي مشيته يرتقي فوق الجبال .. إزرع الشط بأيدينك واجعل الصحرا شطوط".





إقنع الشمس بطريقي ترتسم برد وظلال .. وعقرب الساعة بايدي يمشي في عكس الخطوط .. حاول إرسم في عيوني فرحة من وحي الخيال

خلّي قلبي مثل طيرٍ ما عرف عمره هبوط .. كلِّ هذا اللي طلبته لا غريب ولا محال .. المحال اني اوافق حتى لو لبّى الشروط".



