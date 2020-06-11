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حوادث

طفل فيديو بولاق الدكرور: أبويا متعود يضربنا.. والنيابة تستمع لضابط رعاية الأحداث

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:08 ص
طفل
طفل
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تواصل نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة، تحقيقاتها في تداول مقطع فيديو يرصد تعدي أب علي طفله وسبه بألفاظ بذيئة بمنطقة بولاق الدكرور لعدم القائه كيس قمامة. 


وتستمع النيابة لأقوال ضابط مباحث رعاية الاحداث مجري التحريات حول الواقعة بعد الانتهاء من سماع أقوال الطفل المجني عليه ووالدته واللذان قررا أن الاب اعتاد ضربهم لأي سبب ودائم سبهم بألفاظ خارجة وخادشة. 




وكشفت التحقيقات انه عقب رصد مقطع الفيديو أمرت النيابة باستدعاء الطفل المجني عليه ووالده ووالدته كشاهدة عيان علي الواقعة، واستمع محمد قاسم وكيل اول نيابة بولاق الدكرور لأقوال الطفل والاب المتهم ويواجهه بما ورد في مقطع الفيديو. 


وأشارت التحقيقات الى ان الاب معتاد الاعتداء علي اطفاله بتلك الطريقة بحجة تربيتهم وتأديبهم ولأي اسباب يقوم بضربهم والتعدي علي زوجته بالسب والضرب، وقالت الزوجة في التحريات الاولية انه يتعاطي المواد المخدرة ما يدفعه لاساءة معاملتهم جميعا فقامت بتصويره للحصول منه علي الطلاق وحضانة أطفالها.. وتواصل النيابة التحقيقات. 
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