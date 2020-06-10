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حوادث

سبّ الأطفال ويتّمهم| التحقيق مع المتهم بقتل جاره في بولاق الدكرور

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:18 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع عامل متهم بقتل جاره خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب لهو الأطفال في حي بولاق الدكرور.

وكشفت التحريات عن أن المتهم تعدى بالضرب على أولاد المجني عليه، أثناء "لعبهم في الشارع"، وأثناء ذلك توجه المجني عليه لمعاتبة المتهم على تعديه بالضرب عليهم، ما دفع المتهم للتعدي عليه بالضرب، واخرج سكينا من طيات ملابسه وطعن الضحية في ظهره ما أسفر عن مصرعه في الحال. 


كما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أنه يوم الواقعة فوجىء المجني عليه " س" بأن زوجته تخبره بأن جارهم"ح. ع" وشهرته "حمو"، قام بالتعدي على أولاده بالسب والشتم خلال لعبهم، الأمر الذي دفع المجني عليه إلى التوجه نحو جارهم من أجل معاتبته على ما فعله مع أبنائه فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الأهالي بالتدخل وفضها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر أن ينتقم من جاره وتوجه إليه بدعوى إنهاء خلافهما سويا وطلب منه تناول كوب من الشاي، الأمر الذي رفضه المجني عليه فشعر المتهم بالضيق وأظهر سلاحا أبيض كان بحوزته وبدأ في مطاردة المجني عليه وتعدى عليه وسدد له طعنه نافذة بالظهر، حتى سقط غارق في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من شرطة النجدة تفقد بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة صاحب محل مصاب بطعنتين نافذتين، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، حيث نشبت بينه وبين المجني عليه نتيجة خلافات بسبب لهو الأطفال.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته ؛ اعتراف بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
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