شاهد | رضا عبد العال: الأهلي لن يتوج بلقب الدوري حال إلغاء الموسم

قال رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو إنه في حال إلغاء مسابقة الدوري العام هذا الموسم بسبب فيروس كورونا لا يتم تتويج الاهلي بطلا للمسابقة.
وأضاف رضا عبد العال في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "ten" أن لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة لا يوجد بها بند لتتويج أحد الفرق بلقب الدوري في حال إلغائه لاي سبب من الأسباب .
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا .