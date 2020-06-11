تحول غير مسبوق.. وزيرة البيئة ترصد إنجازات الوزارة خلال السنوات الماضية.. فيديو

رصد الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أبرز محطات وإنجازات الوزارة خلال السنوات الماضية وخلال السنوات الست الماضية، مؤكدًا أن ملف البيئة شهد تطوراً كبيراً. وإنجازات





وأضافت فؤاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة التاسعة، المذاع عبر شاشة " الأولي" للتليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، أنه هذا القطاع شهد تحولاً كبيراً تنموياً خلال السنوات الماضية، متابعة أن على المحور الدولي عملنا في عام 2015 وتم إطلاق اتفاق للتصدي للتغيرات المناخية وللحفاظ على الموارد الطبيعية.





وأكملت البيئة، أنه كان للرئيس عبد الفتاح السيسي دور كبير في ملف تغير المناخ، واستطاعت أفريقيا وضع خطاها في الطاقة المتجددة، بخروج مبادرة أفريقيا للتكيف وأخرى للطاقة الجديدة والمتجددة وأطلقها الرئيس السيسي في عام 2015.





وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر ترأست مؤتمر الوزراء الأفريقية، ومؤتمر التنوع البيولوجي، وهو دور كبير مصر تلعبه على مستوى العالم وأفريقيا أيضًا.





وتابعت وزير البيئة، أن خلال السنوات الماضية انتهت حرق قش الأرز واستفدنا من هذا الأمر ووفرنا آلاف فرص العمل.