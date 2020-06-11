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منوعات

بالفستان الأبيض.. مُعلمة تقيم زفافها في الفصل مع التلاميذ

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:02 ص
زفاف معلمة
زفاف معلمة
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عزة عاطف
من شدة حبها في الذهاب إلى المدرسة يوميًا فاجأت معلمة بريطانية تلاميذها عندما دخلت عليهم الفصل وهي ترتدي فستان زفافها ليكونوا أول من يراها به، فيما لم يصدق الأطفال أعينهما عندما رأوا معلمتهما الجميلة بالفستان الأبيض، وقاموا بالتقاط عدد من الصور الرائعة معها قبل ليلة الزفاف.

 قامت «كيلسي مولر» معلمة رياض الأطفال البالغة من العمر 30 سنة، بالظهور المفاجئ في المدرسة مرتدية الفستان الأبيض بهدف إتاحة الفرصة لتلاميذها الصغار لرؤيتها باللون الأبيض قبل أي شخص آخر.

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أمضت كيلسي أكثر من ساعة تستعد لتدريبات يوم الزفاف مع تلاميذها، وتظهر الصور الرائعة اللحظة التي صفق فيها الطلاب بمجرد رؤيتها في الفستان لأول مرة.

تقول كيلسي: "لم يكن الأطفال يعلمون أنني سأفعل ذلك، لقد طلبت فقط من أولياء أمورهم إرسالهم إلى المدرسة بملابس جميلة لأننا سنقوم بعمل بعض الصور الخاصة، لقد كانت لحظة خاصة حقًا وقضينا وقتًا ممتعًا".
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بالفستان الأبيض.. مُعلمة تقيم زفافها في الفصل مع التلاميذ

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