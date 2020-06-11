لمنع انتشار كورونا.. مستشفيات برشلونة تمنع استقبال النساء الحوامل ..فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز" عربية، لقطات مصورة بعد تطبيق قرار اتخذته معظم المستشفيات الكبرى بمدينة برشلونة الإسبانية بمنع استقبال النساء الحوامل؛ حرصًا على عدم تفشي الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.
وقامت مستشفيات مثل "سانت خوات دي ديو" بمضاعفة جهود العاملين بأقسام الولادة للإسراع بخروج النساء منها.
وعكفت المستشفيات الإسبانية على إجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا لجميع النساء الحوامل قبل استقابلهن.
كما حددت الزيارات المسموحة لهن بشكل كبير منذ بدء انتشار الجائحة.
وتسعى السلطات الصحية الإسبانية إلى توخي الحذر والإبقاء على إجراءات منع انتشار الفيروس خوفًا من وقوع موجة ثانية لانتشاره خلال الأشهر القادمة.
وقامت مستشفيات مثل "سانت خوات دي ديو" بمضاعفة جهود العاملين بأقسام الولادة للإسراع بخروج النساء منها.
وعكفت المستشفيات الإسبانية على إجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا لجميع النساء الحوامل قبل استقابلهن.
كما حددت الزيارات المسموحة لهن بشكل كبير منذ بدء انتشار الجائحة.
وتسعى السلطات الصحية الإسبانية إلى توخي الحذر والإبقاء على إجراءات منع انتشار الفيروس خوفًا من وقوع موجة ثانية لانتشاره خلال الأشهر القادمة.