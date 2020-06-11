الزمالك أولى بأبنائه.. إبراهيم فايق عن تصريح أحمد ناجي: جمهور السوشيال ميديا يكتفي بقراءة العنوان.. فيديو

كشف الإعلامي إبراهيم فايق حقيقة تصريحات أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب السابق وسموحة الحالي، خلال استضافته أمس الأول، الثلاثاء، بشأن إمكانية توليه قيادة حراس المرمى في نادي الزمالك.
وأكد إبراهيم فايق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2"، أن أحمد ناجي صرح بأن الزمالك يمتلك العديد من مدربي حراس المرمى على أفضل مستوى، حيث إن الزمالك أحق باولاده وأبنائه المنتمين له.
وقال إبراهيم فايق إن جمهور السوشيال ميديا أصبح يكتفي بقراءة العنوان دون معرفة التفاصيل، مشددا على أن عنوان "لو مش لاقي آكل مش هدرب الزمالك" سيثير استياء وغضب جمهور الزمالك بكل تأكيد.
وكان أحمد ناجي قال إن "هيكتور كوبر مدير فني قوي وتشرفت بالعمل معه، ولكن الزمالك له أبناؤه ودائمًا يساندهم".
وأضاف ناجي، أنه لا يرغب في العمل بنادي الزمالك في هذا التوقيت أو غيره "نادي الزمالك به مدربو حراس جيدون ولا يحتاج لخدماتي وحتى إذا احتاج؛ أنا لن أقبل".
وتابع: "لا أرغب في تولي منصب بنادي الزمالك نهائيًا، حتى لو مش لاقي آكل يستحيل أن أقبل تولي منصب تدريب حراس مرمى الزمالك أو أي شيء آخر".