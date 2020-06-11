الزمالك أولى بأبنائه.. إبراهيم فايق عن تصريح أحمد ناجي: جمهور السوشيال ميديا يكتفي بقراءة العنوان.. فيديو

وكان أحمد ناجي قال إن " هيكتور كوبر مدير فني قوي وتشرفت بالعمل معه، ولكن الزمالك له أبناؤه ودائمًا يساندهم".













وأضاف ناجي، أنه لا يرغب في العمل بنادي الزمالك في هذا التوقيت أو غيره "نادي الزمالك به مدربو حراس جيدون ولا يحتاج لخدماتي وحتى إذا احتاج؛ أنا لن أقبل".









وتابع: "لا أرغب في تولي منصب بنادي الزمالك نهائيًا، حتى لو مش لاقي آكل يستحيل أن أقبل تولي منصب تدريب حراس مرمى الزمالك أو أي شيء آخر".