محتاجين طبطبة: استشاري نفسي: قلة الدعم النفسي مؤلم كالسرطان

قالت الدكتورة حنان محمد الفارسي، الاستشاري النفسي وخبيرة التنمية البشرية، إن كثير من الأفراد تعرضوا نتيجة للضغط النفسي إلى ما يسمى باضطرابات الرهاب "الخوف المرضي"، وهو نتيجة لفقد الدعم النفسي سواء داخل او خارج المنزل وذلك كان واحد من نتائج انتشار فيروس كورونا.





وتابعت الدكتورة حنان الفارسي، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قلة الاهتمام والدعم تسبب آلاما بشرية كبيرة، معقبة: "بيعمل الام بشعة تعادل الكانسر والسرطانات".





ونوهت: "طول الوقت احنا محتاجين حد يطبطب علينا"، لأن الدعم النفسي مهم جدًا لاي شخص وخاصة في تلك الفترة التي بدأ يصاب بها الأشخاص بالإحباط والملل وزيادة معدلات الخوف من الإصابة بالفيروس.





وأضافت أن من الممكن ان يكون الشخص هو طبيب نفسه والداعم الأول له وذلك من خلال الاهتمام بالحالة المزاجية والصحة النفسية فذلك سيؤثر على قوة وتوازن الجهاز المناعي.



