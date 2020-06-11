تمهيدا لافتتاحه بتكلفة 3 ملايين جنيه.. المنيا تتابع إنهاء أعمال إحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رصف كوبري المنصورة القديم، ضمن أعمال صيانه وإعادة تأهيل الكوبريوذلك ضمن خطة المحافظة لإجراء عمليه الإحلال والتجديد لعدد من المشروعات التنموية والتي تأتي من أولوياتها خدمة المواطن المنياوي.





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رافق المحافظ خلال جولته، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، العميد عادل جلال مدير إدارة المرور، المهندس إيهاب طه ممثل جهاز الخدمة الوطنية.





قال المحافظ، إنه تم الانتهاء من أعمال الدعم لهيكل الكوبري، وصب بلاطة سقف الكوبري، وتم الانتهاء من أعمال الدهانات لهيكل الكوبري من الداخل والخارج، وكذلك أعمال الرصف تمهيدًا لافتتاحه قريبا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتخفيف الحركة المرورية.













أوضح المحافظ، أنه تم توفير الدعم المالي بإجمالي 3 ملايين جنيه لإجراء عملية الإحلال والتجديد لكوبري المنصورة القديم، حيث تم وضعه في خطة العام المالي 2019 – 2020، وذلك ضمن اعمال التنمية المستدامة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وخلال الجولة، التقي المحافظ، بمواطنه تتضرر من حدوث حريق بمنزلها، حيث وجه المحافظ، رئيس المدينة بسرعة بحث الحالة لإمكانية توفير وحدة سكنية لها من وحدات الأولى بالرعاية.



