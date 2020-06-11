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تعليم

فنون تطبيقية حلوان تشارك أون لاين في ورشة عمل دولية عن التسامح الفكري والنهضة الحضارية

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:26 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
شاركت كلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان  في ورشة العمل الدولية الإلكترونية (التسامح الفكري والنهضة الحضارية).

وتمت المشاركة في ورشة العمل الإلكترونية الدولية بالشراكة بين كلية التربية الأساسية بجامعة ديالي بالعراق والجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية تحت عنوان التسامح الفكري ودوره في النهضة الحضارية، جاءت المشاركة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب أن المشاركة جاءت من خلال الدكتور محمد زينهم استاذ التصميم وتاريخ الفن بقسم الزجاج بالكلية عبر برنامج Zoom ضمن سلسلة مع المحاضرين من جامعات مصر والعراق وفلسطين.

وتطرق فيها الحديث عن عالمية الفن الإسلامي وما تضمنه من مظاهر الإبداع التراثي وتأثر الفنانين به. 


هذا وتضمنت ورشة العمل مداخلات ومناقشات علمية ووجهات نظر مختلفة، واستقراء وتحليل لأهم وأبرز المستجدات الحديثة التي طرأت على ظاهرة التسامح الفكري.       
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