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أخبار العالم

بعد 56 يوما دون إصابات.. بكين تسجل حالة إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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ا ش ا
سجلت العاصمة الصينية بكين حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك بعد مرور 56 يومًا متتاليًا دون تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وذكرت سلطات العاصمة -في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/- أن حالة الإصابة لرجل يبلغ من العمر 52 عامًا يدعى "تانغ"، وتم تسجيلها في حي "شيشنغ" ببكين، وتم نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن شخصين كانا على اتصال وثيق مع المصاب يخضعان حاليًا لمراقبة طبية مركزة.

يأتي تسجيل هذه الإصابة بعد يومين على إعلان لجنة الصحة في بكين خلو العاصمة من أي حالات محلية مصابة بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، مع خروج آخر مريض من المستشفى بعد تعافيه.

وأبلغت بكين حتى يوم أمس عن 420 حالة محلية مصابة بكوفيد-19، بما في ذلك 9 وفيات، بينما تم تسجيل 174 حالة وافدة حتى اليوم نفسه.
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