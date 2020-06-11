خليك جنبها.. اتبع هذه الطرق لـ القضاء على اكتئاب الحمل





قد تشعر المرأة الحامل بالبكاء مع سبب بسيط أو بدون سبب على الإطلاق، وقد تجد صعوبة في التعبير عن سبب الفرح أو اليأس، هذه ليست مشكلة نفسية ولكن ؛ صورة واضحة للتغيرات الهرمونية.





تقلبات المزاج أكثر شيوعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تتراوح بين 6 أسابيع إلى 10 أسابيع من الحمل.











الحفاظ على الحب في أهدأ رعاية وقائية ، يجب على الزوج أن يحبها، واجعلها تشعر بالرحة والطمأنينة، افهم عواطفها وأخبرها أن كل شيء على ما يرام وستكون معها في أي وقت.

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النوم الجيد تفتقر النساء إلى النوم خلال الثلث الثالث من الحمل حيث يتحرك الطفل كثيرًا، لذا ، نم عندما ينام الطفل، كما يفضل تجنب تناول الطعام الثقيل قبل ثلاث ساعات من قيلولة يومك.

حرك جسمك التمرين هو أفضل علاج لتقلبات المزاج، لذلك يفضل اختيار أفضل تمرين يناسب جسمك وتمرن يوميًا لمدة 30 دقيقة، كما ينصح العديد من الأطباء أيضًا اليوغا. وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق الطبيعية للتخلص من التقلبات المزاجية و الاكتئاب أثناء الحمل