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منوعات

طفح جلدي.. اكتشفت إصابتها بعد 3 أشهر من عدوى فيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت سيدة بالغة من العمر 35 عاما للإصابة بفيروس كورونا ولكن بأعراض غير مألوفة، فقد ظهرت الأعراض على هيئة طفح جلدي بجسدها كله.


ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة الثلاثينية أصيبت بفيروس كورونا covid19 في أواخر شهر فبراير الماضي بعد حفل عيد ميلادها الذي حضره 20 شخصا.


علمت بعد أيام من عيد الميلاد أن 10 من الذين حضروا الاحتفال قد ثبتت إيجابية حالتهم وأصيبوا بفيروس كورونا، وبالطبع كلنت تلك السيدة من المخالطين واعتقدت أنها مصابة بالفيروس ولكن لم تظهر عليها أي أعراض كالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة.


بعد فترة أصيبت السيدة بطفح جلدي، وظن الأطباء أنه سرطان الدم، ولكن بعد 3 أشهر من الرعب تأكدت السيدة أنه فيروس كورونا بعد قيامها بمسحة أخرى منذ أيام وثبتت إيجابية حالتها. 
طفح جلدي.. اكتشفت إصابتها بعد 3 أشهر من عدوى فيروس كورونا
طفح جلدي.. اكتشفت إصابتها بعد 3 أشهر من عدوى فيروس كورونا
طفح جلدي.. اكتشفت إصابتها بعد 3 أشهر من عدوى فيروس كورونا
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