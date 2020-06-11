حصان يصاب بضربة شمس وطبيب بيطري يراه صدفة وينقذ حياته في طنطا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بطنطا بمحافظة الغربية استمرار تداول رواد الصفحات صورًا لسقوط حصان أثناء سيره بشكل مفاجىء مغشيا أرضا بطول شارع البحر أمام مبني إدارة جامعة طنطا وتصادف مرور أحد الأطباء البيطريين والذى حرص على انقاذ حياته بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو .

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وأقدم طبيب بيطري "أمير يوسف " على مساعدة أصحاب العربه الكاور التى يجرها الحصان وتمكن من إعطائه المحاليل الطبية والأدوية في الشارع لإنقاذ حياته.

أضاف بقوله " كنت ماشي بالصدفة في الوقت ده ولاقيت الحصان واقع في الأرض والناس زحمة نحوه، وعرفتهم اني طبيب بيطري وفكينا الحصان من العربية وقومناه بالعافية والحمدلله"

وأشار إلى أنه عقب فحص حالة الحصان اتضح ان الحصان مصاب بضربة شمس وبفضل الله كما تم التعامل مع الحالة وتعليق محاليل فورا وإعطائه الأدوية اللازمة وإنقاذ الحصان المذكور وبلغت أصحابه أنه يحتاج إلى راحة تامة وتغذية جيدة .

وعبر عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم لما قام به الطبيب وتدخله لإنقاذ حياة الحصان في الشارع .