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اقتصاد

قطر تشرد الموظفين.. تقليل الرواتب وتسريح العمال بنسبة 30% بدءًا من 1 يوليو

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
طلبت الحكومة القطرية من المؤسسات ذات التمويل الحكومي "التابعة لها"، خفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، في الوقت الذي تحاول فيه تقليص مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أصدرت وزارة المالية القطرية تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة لخفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30% بدءا من 1 يوليو المقبل، إما عن طريق تقليل الرواتب أو تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين.

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وتأثر الاقتصاد القطري كثيرا من تداعيات الإغلاق العالمي بسبب فيروس كورونا، وقد تراكمت على الدوحة، التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم بعد عامين، 10 مليارات دولار من الديون في أبريل.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يهدد خفض الوظائف والرواتب للأجانب النمو الاقتصادي في قطر، من خلال زيادة خطر نقص العمالة وإلحاق الضرر بعائدات إنفاق المستهلكين، ويشكل الأجانب في قطر 95% من إجمالي القوى العاملة.
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