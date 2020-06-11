لم يحصلوا على مستحقاتهم.. العفو الدولية تفضح قطر بسبب انتهاك حقوق عمال مونديال 2022





وذكرت منظمة العفو الدولية في بيانا رسميا، أن نحو 100 شخص من العمالة الأجنية في " ستاد البيت" أحد ملاعب مونديال كأس العالم 2022 الذي تبلغ تكلفته 770 مليون يورو، لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر عديدة.





وأضاف بيان منظمة العفو الدولية، أن هذا الأسبوع بدأ الموظفون في الحصول على جزء من مستحقاتهم، وذلك بعد أن أثارت منظمة العفو الدولية القضية مع السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القجم " فيفا".





وقال ستيف كوكبيرن رئيس برنامج العدالة الإقتصادية والإجتماعية في منظمة العفو الدولية، أن هذه القضية هي أحدث مثال يدل على مدى استغلال العمال في قطر، حتى عندما بقون ببناء أحدث درر كأس العالم".





وأضاف ستيف كوكبيرن، أنه منذ سنوات ونحن نحث قطر على إصلاح النظام، ولكن من الواضح أن التغيير لم يأتي بالسرعة الكافية".





وأشار ستيق كوكبيرن، أن العمال الاجانب يشعرون بالقلق تجاه عائلاتهم، الذين يعتمدون على الأموال التي يرسلونها إلى بلادهم من قطر، لدفع الرسوم المدرسية والطبية.

انتقدت منظمة العفو الدولية انتهاك دولة القطر لحقوق العمالة الأجنيبة بمشاريع كأس العالم 2020.