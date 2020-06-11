الأم الرائعة.. بصورة من طفولتها دنيا سمير غانم توجه رسالة لمعلمتها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة من طفولتها تجمعها بمعلمتها بالمدرسة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وكتب دنيا: كان لي الشرف أن ألتقي بهذه الإنسانة الفريدة التي أحبت و آمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتي لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافي البريطاني مع مدرستي #دار_الطفل نوال الدجوي الأم الرائعة.





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وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

جميلة اوي ، ايه الطفلة القمر دي ، من يومك سكر ، ربنا يحميكي ، احلي فنانة في الدنيا



