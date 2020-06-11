الأم الرائعة.. بصورة من طفولتها دنيا سمير غانم توجه رسالة لمعلمتها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة من طفولتها تجمعها بمعلمتها بالمدرسة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وكتب دنيا: كان لي الشرف أن ألتقي بهذه الإنسانة الفريدة التي أحبت و آمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتي لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافي البريطاني مع مدرستي #دار_الطفل نوال الدجوي الأم الرائعة.
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وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:
جميلة اوي ، ايه الطفلة القمر دي ، من يومك سكر ، ربنا يحميكي ، احلي فنانة في الدنيا
جدير بالذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في النسخة الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بأغنية تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى، خاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
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I was honored to meet this special person #lady_Diana who loved & believed in kids’ rights during a visit to the British council with my school “Baby home”. #Baby_home_school #Dar_El_tarbiah #MSA_university #Nawal_EL_Degwy the gorgeous mother ❤️ كان لي الشرف أن ألتقي بهذه الإنسانة الفريدة التي أحبت و آمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتي لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافي البريطاني مع مدرستي #دار_الطفل #دار_التربية #جامعة_الأداب_و_العلوم_الحديثة #نوال_الدجوي الأم الرائعة