هل فوائد البوسطة حلال أم حرام .. دار الإفتاء توضح

فوائد البوسطة حلال ام حرام ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر البث المذاع على صفحة الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب "وسام"، قائلًا: أن فوائد (البوسطة) وهى البريد حلال ومثلها مثل فوائد البنوك كل ذلك جائز وليست محرمة ولا علاقة له بالربا من قريب ولا من بعيد.
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حكم فوائد البريد؟ وهل يجوز ان أصرف منها ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الافتاء على موقع التواصل الإجتماي فيسبوك.
وأجاب وسام، قائلًا: ان فوائد البريد حكمها كحكم أرباح البنوك، فكلها شيء واحد وهى جائزة شرعًا، ولا علاقة لها بالربا.
وتابع: إنما هي أرباح تديرها الهيئات قامت على المقصد الاستثماري، فهى لا تتعلق بالربا ولا علاقة لها بكل قرض جر نفع فهو ربا.
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حكم فوائد دفتر البريد.. سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك.. وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء ، قائلا:
إن فوائد البنوك ودفتر البريد حلال وليست ربا.
وأوضح «عويضة » خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء في إجابته عن سؤال: «ما حكم فوائد دفتر البريد؟»، أن فوائد البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ هي من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، فهي حلال شرعًا.
وأوضح أن الذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
هل فوائد البنوك حلال أم حرام ؟
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فوائد البنوك حلال شرعًا؛ لأن المودع يضع ماله في البنك بنية الاستثمار.
وأضاف « فخر» في إجابته عن سؤال: « ما حكم فوائد البنك؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على فيسبوك أن البنك هيئة استثمارية لا يوجد مانع شرعي يحرم التعامل معها وبالتالي فتعاملات البنوك حلالٌ شرعًا وتندرج تحتها الفوائد.
وتابع: " البنك يستثمر هذا المال ويكون له حصة وللمودع حصة خاصة هي الفوائد، مختتمًا: لا مانع شرعيا منها".
حكم فوائد البنوك والتعامل معها
ورد سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: " هل عوائد البنوك حلال أم حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا ؟".
وأجابت دار الإفتاء قائلة: إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
ودائع البنوك حلال أم حرام .. الإفتاء تجيب
ونبه الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أن وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها؛ جائز لأنه من قبيل الاستثمار.
وأضاف «عبدالسميع»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ودائع البنوك حلال أم حرام ؟ أن الشخص الذي يودع مالًا في البنك، يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.
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