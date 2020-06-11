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حوادث

دعوى قضائية لوقف قرار لجنة شئون الأحزاب باعتماد الجمعية العمومية غير العادية لـ "الغد"

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:37 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
أقام عصام الديب المحامي بالنقض و الدستورية، دعوي أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قرار  لجنة شؤون الأحزاب السياسية  باعتماد الجمعية العمومية غير العادية وتعيين موسي مصطفي موسي رئيسا للحزب.






وقال "الديب" في دعواه، ان لجنة شؤون الأحزاب السياسية عقدت اجتماعا بتاريخ 21/5/2020، و أصدرت قرارها في 7/6/2020، باعتماد الجمعية العمومية و التي دعا لها موسي مصطفي موسي، وتقدم باخطارها في 28/4/2020، و التي أقرت بانتخاب موسي مصطفي موسي رئيسا للحزب من تاريخه حال كون  ما تم سرده لا يتفق مع صحيح الواقع و يعد باطلا بطلانا مطلقا.


وتابع "الديب"، انه لا يوجد ما هو طارئ و يستوجب الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وهو ما حددته اللائحه، و ان انتخابات الحزب مقرر عقدها في تاريخ ٦ سبتمبر كل خمس سنوات، ومن ثم هناك ما يشير لأصابع بطلان تلك الجمعية.


و أضاف، أن الداعي للجمعية غير العادية غير ذي صفة وهو رئيس الحزب المنتهية ولايته، ومن ثم لا يحق له الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانه حق مكفول لأحد أعضاء الهيئة العليا .
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