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منوعات

بعد اختطافها من والدتها.. أب يتسبب في مصرع طفلته الرضيعة.. تفاصيل

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:16 م
بعد اختطافها من والدتها..
بعد اختطافها من والدتها.. أب يتسبب في مصرع طفلته الرضيعة
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هدير علاء
انتهت عملية البحث عن طفلة رضيعة عمرها 3 أشهر، عقب قيام والدها باختطافها من والدتها، بشكل مأساوي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث عثرت عليها الشرطة في ولاية "تكساس" الأمريكية ميتة داخل سيارة والدها الغارقة في نهر بالولاية.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ملابسات حادث وفاة الطفلة، موضحًا أنها كانت قد شوهدت لآخر مرة مساء يوم الاثنين الماضي، عندما قام والدها "جيريمي براون"، البالغ من العمر 30 عامًا، باختطافها من والدتها والاعتداء على الأخيرة إثر مشادة نشبت بينهما.


وتلقت شرطة مدينة "جينسفيل" في "تكساس" بعد ظهر يوم الثلاثاء معلومات بشأن مكان تواجده، لكن للأسف عثر عليه الضباط في مياه النهر بجوار سيارته المقلوبة؛ وبعد إخراج السيارة من النهر، عثرت الشرطة على رضيعة، يُعتقد أنها الطفلة المفقودة، ميتة بداخلها.

وبعد إخراج "براون" من المياه، تم إجراء تقييم لحالته الصحية، وألقت السلطات القبض عليه في أعقاب ذلك، وتم احتجازه في سجن مقاطعة "كوك" بتهمة الاعتداء على أحد أفراد أسرته، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بينه وبين والدة طفلته، البالغة من العمر 18 عامًا، يوم الاثنين.

وقالت الأخيرة للشرطة إنها والطفلة كانتا برفقته في السيارة، وقد نشبت مشادة بينها وبينه، وتصاعدت حدة الموقف وتحول إلى مشاجرة، وتمكنت بعد ذلك من الفرار من السيارة لكن "براون" لحق بها وواصل الاعتداء عليها، ثم عاد إلى السيارة وانطلق ومعه الطفلة.


وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن الأب لديه سجل جنائي يعود إلى عام 2007، ويتضمن اتهامات متعددة من بينها حيازة مواد مخدرة وتهريب أسلحة نارية والاعتداء. 

يذكر أن "براون" وشريكة حياته كانا قد استقبلا طفلتهما الراحلة في الثامن عشر من فبراير الماضي.
بعد اختطافها من والدتها.. أب يتسبب في مصرع طفلته الرضيعة.. تفاصيل
بعد اختطافها من والدتها.. أب يتسبب في مصرع طفلته الرضيعة.. تفاصيل
بعد اختطافها من والدتها.. أب يتسبب في مصرع طفلته الرضيعة.. تفاصيل
بعد اختطافها من والدتها.. أب يتسبب في مصرع طفلته الرضيعة.. تفاصيل
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