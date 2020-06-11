جولة تفقدية بالاسكندرية لوزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد

يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، الأعمال الإنشائية الجارية الآن بالصالة المغطاة ببرج العرب في محافظة الإسكندرية وهى ضمن الصالات الرياضية التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد 2021.

وتستعد مصر لاستضافة المحفل الدولي في يناير القادم بإنشاء وتطوير عدة صالات في السادس من اكتوبر والعاصمة الإدارية والصالة الرئيسية باستاد القاهرة ، لافتا إلي أن مصر لديها عدد من المنشآت الرياضية تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب.