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رياضة

جولة تفقدية بالاسكندرية لوزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تفقد  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس- يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، الأعمال الإنشائية الجارية الآن بالصالة المغطاة ببرج العرب في محافظة الإسكندرية وهى ضمن الصالات الرياضية التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد 2021.

ومن جانبه اكد وزير الشباب والرياضة ان جميع الصالات المغطاة المخصصة لمونديال اليد أوشكت على الانتهاء وستكون جاهزة بشكل كامل في اكتوبر المقبل.
وتستعد مصر لاستضافة المحفل الدولي في يناير القادم بإنشاء وتطوير عدة صالات في السادس من اكتوبر والعاصمة الإدارية والصالة الرئيسية باستاد القاهرة ، لافتا إلي أن مصر لديها عدد من المنشآت الرياضية تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب.

وأشاد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بأن الانشاءات والاعمال الجارية الان بصالة برج العرب توضح المجهودات المبذولة من الدولة المصرية استعدادًا لاستضافة المونديال العالمى لليد 2021، مقدمًا الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لكافة الصالات المغطاه المستضيفة لبطولة العالم، وسعيه الكبير في إنجاز كافة الاعمال وفق التوقيتات المحددة مع الجهات المنفذة
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