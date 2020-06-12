سكان عزبة مدكور بأبو النمرس يطالبون بتطهير وتغطية الترعة المارة وسط المنازل

ناشد المواطن محمد صابر والمقيم فى عزبة مدكور مركز أبو النمرس محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين تطهير وتغطية الترعة المارة وسط المنازل .





ويقول فى رسالته : نطالب تطهير وتغطية الترعة المارة وسط المنازل ، و رفع القمامة من مدخل القرية مما أدى إلى انتشار الباعوض والحشرات نتيجة اختلاط القمامة بالمياه وانتشار الروائح الكريهة وتشويه المظهر العام بالقرية ويخشى الأهالي من أن تكون مصدرا للأمراض.





وناشد القارئ المسؤولين سرعة العمل على ازالة الشكوى للتواصل مع الشاكى : 01206569727

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



