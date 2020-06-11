قبل الحلاقة .. أفضل تسريحات لشعر الرجال بشكل الوجه .. صور

تعد تسريحات الشعر لدي الرجال الامر المهم الذي يظهر وسامة كل رجل، ولذلك فيجب ان يفهم كل رجل طول وعرض وجهه، بالإضافة إلى الحجم والخطوط الزاوية والجبين وعظام الوجنتين ، لان كلها تلعب دورًا في طريقة "حلاقة الشعر".

فأشكال الوجه العامل الاول في اختيار تسريحات الشعر للرجال.

و في ما يلي مجموعة من تسريحات الشعر المختلفة لكل شكل وجه سيعطيك هذا فهمًا أفضل لما تطلبه في الحلاق وكيفية الحفاظ على مظهرك الجديد.

الوجه البيضاوي

على الرغم من أن معظم تسريحات الشعر تبدو جيدة على الوجه البيضاوي ، إلا أن التسريحات الأقصر هي الأنسب بشكل عام.





من خلال إقران تلاشي أو تقصير على الجانبين بتمشيط عصري ، ، أو ظهر أملس ، أو نمط شائك ، سيزيد الرجال من المظهر.



