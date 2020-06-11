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مرأة

قبل الحلاقة .. أفضل تسريحات لشعر الرجال بشكل الوجه .. صور

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد تسريحات الشعر لدي الرجال الامر المهم الذي يظهر وسامة كل رجل، ولذلك فيجب ان يفهم كل رجل طول وعرض وجهه، بالإضافة إلى الحجم والخطوط الزاوية والجبين وعظام الوجنتين ، لان كلها تلعب دورًا في طريقة "حلاقة الشعر".

فأشكال الوجه العامل الاول في اختيار تسريحات الشعر للرجال.

وفي ما يلي مجموعة من تسريحات الشعر المختلفة لكل شكل وجه سيعطيك هذا فهمًا أفضل لما تطلبه في الحلاق وكيفية الحفاظ على مظهرك الجديد.

الوجه البيضاوي

على الرغم من أن معظم تسريحات الشعر تبدو جيدة على الوجه البيضاوي ، إلا أن التسريحات الأقصر هي الأنسب بشكل عام.

من خلال إقران تلاشي أو تقصير على الجانبين بتمشيط عصري ، ، أو ظهر أملس ، أو نمط شائك ، سيزيد الرجال من المظهر.

من ناحية أخرى ، نقترح بشدة أن تتجنب الأطراف والندبات التي قد تجعل وجهك يبدو مستديرًا. كما أن شعر الوجه اختياري. بسبب نعومة خط الفك ، نقترح أن تقوم بحلاقة نظيفة.

رجل ذو وجه مستدير 

أفضل قصات شعر للوجوه المستديرة هي تلك التي تجعل وجهك يبدو أطول . لتحقيق ذلك ، اطلب من الحلاق الخاص بك لجوانب أقصر وأعلى:

على سبيل المثال ، تلاشي الجلد أو تقطيعه غير المتصل على الجانبين بفرشاة ، أو مشط بالحجم ، أو الفوضوي ، أو الشعر الشائك ،  في النهاية ، أي شيء يضيف ارتفاعًا إلى القمة هو مظهر جيد، أما بالنسبة لشعر الوجه ، فكر في لحية سميكة أو لحية كاملة ممتلئة لفك محفور أكثر.



الوجه المربع

عادةً ما تكون الوجوه المربعة ذكورية للغاية ، مع زوايا حادة لإنشاء خطوط الفكين وعظام الوجنة، لحسن حظك ، أمامك الكثير من الخيارات.

 ستبدو معظم تسريحات الشعر جيدة على الوجوه المربعة ، لكن الخيارات الأفضل هي قصيرة أو قصيرة إلى متوسطة الطول.

هذا يعني أنه يمكنك الحصول على تسريحة طنين ، أو قص فوضوي ،  ، أو اختيار تسريحة شعر بنمط أطول يضيف الحجم 



قبل الحلاقة .. أفضل تسريحات لشعر الرجال بشكل الوجه .. صور
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