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برلمان

حسم عقوبة ارتداء الكمامات وهيئة الشرطة.. 8 قوانين في البرلمان لأخذ الرأي النهائي الأسبوع المقبل

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:34 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي
يعقد البرلمان جلسته خلال الأسبوع المقبل ويأخذ البرلمان الرأى النهائى في مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.


كما يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي في مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد. ومشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ومشــــروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شــــأن هيئة الشرطة.

كما تتضمن الجلسات أخذ الرأي النهائي في مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة وكذلك مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
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