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برلمان

رئيس صحة البرلمان: إصدار قانون الأمراض المعدية خلال أيام

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:02 ص
محمد العماري رئيس
محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر الصياغة النهائية لقانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية من مجلس الدولة.

وأشار رئيس لجنة الشئون الصحية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أنه فور وصول قانون الأمراض المعدية فسوف يأخذ البرلمان الموافقة النهائية على القانون.

وأوضح الدكتور محمد العماري، أن قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية من القوانين الهامة التي أنجزها البرلمان لمواجهة فيروس كورونا.

ويستعد البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، لاستئناف انعقاد جلساته في 9 يونيو الجاري.، والذي يناقش عددا من القوانين على رأسها قانون شركات قطاع الأعمال وإبداء الرأي في قانون الاحتياطي الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
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