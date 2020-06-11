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رياضة

دقيقة صمتًا مع عودة الدوري الإسباني بمباراة إشبيلية وريال بيتيس ..صور

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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أحمد هاني
وقف لاعبو فريقي ريال بيتيس وإشبيلية دقيقة صمتا قبل بداية المباراة التي تقام على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل إشبيلية بدون حضور جماهيري بقرار من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حدادا على ضحايا فيروس كورونا المستجد.


ومن المقرر أن تبدأ بقية مباريات الموسم الحالي، بدقيقة صمتا على روح هؤلاء الضحايا.


تشكيل الفريقين 

تشكيل إشبيلية

توماس فاشليك - خيسوس نافاس - دييجو كارلوس - جوليس كوندي - سيرخيو ريجيلون - فيرناندو - جوان جوردان - أولفير توريس - منير الحدادي - لوك دي يونج - لوكاس أوكامبوس.

تشكيل ريال بيتيس: 

جون روبليس - إيميرسون - مارك بارترا - سيدني - أليكس مورينو - جيدو رودريجيز - كارليس ألينيا - سيرخيو كاناليس - نبيل فقير - بورخا إجليسياس - كريستيان تيو.

ويتواجد إشبيلية في الترتيب الثالث برصيد 47 نقطة بفارق تسع نقاط كاملة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، و11 نقطة عن المتصدر برشلونة.

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