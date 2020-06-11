إصابة عمرو واكد ونجله بـ فيروس كورونا

أكد الفنان عمرو واكد إصابته ونجله بـ فيروس كورونا المستجد.





وقال واكد عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا، وهعمل لايف قريبا أتكلم عن إصابتي بالفيروس، وإزاي ربنا كرمني وشفاني منه أنا كمان.. اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع".





يشار الى أن احدث أعمال عمرو واكد كانت مشاركته في مسلسل ''Ramy" والذي دارت أحداثه حول رحلة البحث عن الذات والحب، وقد توج الجزء الأول منع بعدد من الجوائز الكبرى، ولاقى نسب مشاهدة مرتفعة.



وتقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا قبل أيام، ببلاغ النائب العام المستشار حمادة الصاوي ، قيد تحت رقم 8005 لسنة 2020 بلاغات النائب العام ، اتهم فيه الممثل الهارب عمرو واكد بنشر اخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة والاضرار بالامن الداخلى للبلاد .