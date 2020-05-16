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فن

العصامية.. قصة السيدة ووكر.. متاح للمشاهدة على نتفليكس

السبت 16/مايو/2020 - 06:01 ص
نتفليكس
نتفليكس
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محمد نبيـل
طرحت شبكة نتفليكس مسلسل العصامية: قصة السيدة ووكر، والتى تؤدي دور البطولة فيه الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار "اوكتافيا سبنسر" دور بشخصية "السيدة ووكر".

ووكر هي سيدة الأعمال الرائدة في مجال العناية بالشعر والتي أصبحت أول مليونيرة أمريكية عصامية.


ومستوحى هذا العمل من كتاب On Her Own Ground للكاتبة "إليليا بوندلز"، حفيدة "السيدة ووكر"، وهو من أعمال Netflix الأصلية حيث يقدم مسلسل "السيدة ووكر"  القصة الملهمة لهذه الأيقونة الثقافية على الشاشة لأول مرة.

وتحدت السيدة "ووكر" كل العقبات من التحيز العنصري والتمييز ضد النساء بعد مرحلة العبودية بالإضافة للخيانات الشخصية والمنافسين في العمل لتنتصر وتبني علامة تجارية مبتكرة أحدثت ثورة في مجال العناية بالشعر بين السود، كما حاربت في نفس الوقت من أجل التغيير الإجتماعي.

ويلعب دور البطولة أيضًا في هذا المسلسل المحدود من أربعة أجزاء "بلير اندروود" كزوجها السيد "ووكر"، "تيفاني هاديش " كابنتها "ليلى"، "كارمن إجوغو" كمنافسة السيدة ووكر في العمل "أدي مونرو"، "غاريت موريس" في دور والد زوج السيدة "ووكر"، "كيفن كارول" في دور محاميها القديم "رانسوم" و"بيل بيلامي" في دور "سويتنس"، ابن عم "رانسوم"."السيدة ووكر" من إنتاج "نيكول جيفرسون أشر" بمشاركة المنتجين التلفزيونيين "إيلي جونسون" و "جنين شيرمان باروا" ، ومن إخراج "كاسي ليمونز " و"ديمين ديفيس"، والإنتاج التنفيذي على يد"باروا"، "جونسون"، "مافريك كارتر"، "جمال هندرسون"، "إريك أوبرلاند"، "كريستين هولدر"، "مارك هولدر"، "كاسي ليمونز"، "ليبرون جيمس" و"اوكتافيا سبنسر".
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