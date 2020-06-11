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أخبار جامعة عين شمس.. عميد حقوق لـ الطلاب: تواصلوا مع الكلية أون لاين لحل مشاكل تقديم الابحاث.. وألسن تبدأ سلسلة ورش تدريبية مع الأمم المتحدة

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:50 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
عميد حقوق عين شمس يوضح ضوابط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد
_ حقوق عين شمس لـ الطلاب: تواصلوا أون لاين بالكلية لحل أى مشكلة خلال تقديم الابحاث
_ ألسن عين شمس تبدأ سلسلة ورش تدريبية مع منظمة الأمم المتحدة

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس إنه سوف يرتكز التعليم خلال العام القادم  على تطبيق "التعليم الهجين" ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد.


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وأضاف عبدالمؤمن لصدي البلد أنه بعد الانتهاء من تسليم الابحاث وأيضا امتحانات طلاب الفرق النهائية سوف نكثف مجهوداتنا لتطبيق التعليم الهجين وسوف يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يوميا وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية.


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وأشار الي انه سوف يتم تقديم الدعم المستمر للطالب على المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي واستخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني.


كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعًا؛ لمناقشة كيفية التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل أزمة جائحة" كورونا"، حضره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، إنه تم بدء تسليم المقالات البحثية  لطلاب فرق النقل "المستوى الأول ،والثاني ،الثالث "منوها انه يتم تسليم الابحاث دون أي معوقات.


وبعث عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لصدي البلد  لطلاب المنوط بيهم تسليم الابحاث رسالة تذكير للطلاب «انه سوف يتم انتهاء تسليم الابحاث يوم 21 يونيو 2020 ».


نوه إلي  ان الكلية تحرص على  استلام بحوثهم قبل انتهاء المدة المحددة حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لتقييمها.


وأشار الدكتور ناجي، إلي  انه فى حالة وجود مشكلات او اي معوقات  فى تقديم الابحاث من قبل الطلاب يرجى التواصل من  خلال هذه الصفحة الرسمية للكلية  الوصول الي حلها لها في أقرب وقت.


وأكد عبد المؤمن ان هناك  أعدادا كبيرة من الأبحاث وصلت مشيرا الي انه أول أمس تم تسليم أكثر من 1500 بحث وتم طباعتها بالفعل موضحا ان الكلية تحرص دائما علي مصلحة الطالب ويمكن للطلاب أرسال البحث في اي وقت دون التزام بجدول معين وهذا للتسهيل علي الطلاب المتعثرين ويمكنهم  إرسال أبحاثهم حتى يوم 21 يونيو الجاري .


قالت الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الالسن جامعة عين شمس أن الكلية بدأت سلسلة ورش تدريبية مع إدارة الترجمة الفورية بالأمم المتحدة بمشاركة طلاب وخريجي الدراسات العليا في قسمي اللغة الإنجليزية والفرنسية بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.


وأوضحت سلوى رشاد عميد الكلية  أن هذا التدريب المشترك يأتي في إطار التعاون القائم بين الجانبين منذ عام 2012، حيث أعرب الجانب الأممي ممثلا في إيمان كمال كبيرة مترجمي المقصورة العربية والمشرف على البرنامج التدريبي بإدارة الترجمة الفورية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عن رغبته في تنشيط التعاون مع كلية الألسن، واتفق الطرفان على البدء في تنظيم سلسلة ورش تدريبية عن بعد لطلاب قسمي اللغة الانجليزية والفرنسية في الترجمة من وإلى العربية إلى جانب التعاون في المجال الثقافي الذي يشمل المشاركة في الفعاليات الثقافية المختلفة، واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات المتعلقة بتوقيع بروتوكول تعاون جديد بين الطرفين.


ولفتت إلى أن الورش التدريبية تهدف  إلى تطوير مهارات الترجمة الفورية من وإلى العربية لدى طلاب الكلية وتعريفهم بخصائص الترجمة في الأمم المتحدة التي تتطلب قدرات ومواصفات خاصة في المترجم في ضوء "الامتحانات التنافسية" المزمع الإعلان عنها خلال عام 2021 لاختيار عدد من المترجمين الفوريين للعمل بمؤسسات ومقرات الأمم المتحدة حول العالم. 

تجدر الإشارة إلى أنه يعمل حاليا في مختلف مؤسسات الأمم المتحدة عدد من خريجي قسمي اللغة الإنجليزية والفرنسية بكلية الألسن. 

تجري الورش التدريبية عن بعد من خلال برنامج Microsoft teams، وكان الطرفان قد بدءا هذا التدريب بجلستين تمهيديتين في يومي 15 و 21 ابريل 2020 لعدد 15 طالبا من طلاب القسمين تم خلالهما التعريف بمنظمة الأمم المتحدة وخصائص العمل في نشاط الترجمة بها.


 واستكمل الطرفان البرنامج التدريبي الذي بدأ بعدد من طلاب الدراسات العليا من قسم اللغة الفرنسية يوم الاثنين 8 يونيو 2020 ويستمر 8 جلسات تدريبية موزعة على 4 أسابيع، مدة الجلسة الواحدة ساعتان، وبانتهاء البرنامج التدريبي مع طلاب قسم اللغة الفرنسية تبدأ الجلسات التدريبية لطلاب قسم اللغة الإنجليزية في 6 يوليو المقبل. 


يشرف على عملية التدريب من جانب منظمة الأمم المتحدة عدد من كبار المترجمين الفوريين بمقر المنظمة في نيويورك من جنسيات مختلفة.

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