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أخبار البلد

أهالي الجيزة يوجهون الشكر للنائب محمد أبو العينين لمجهوداته في تعقيم الشوارع والمساجد والمدارس

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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سيد احمد
قدم أهالى الجيزة الشكر إلى النائب محمد أبو العينين على مجهوداته فى تطهير وتعقيم الشوارع والمساجد والمدارس ومكاتب الصحة فى الجيزة لحماية المواطنين من فيروس كورونا .


ووجه " خالد عبد الحميد " أحد اهالى ساقية مكى بالجيزة رسالة شكر الى النائب محمد أبو العينين عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ".


وكتب " شكر خاص للأستاذ محمد محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب عن دائرة الجيزة، على مجهودك في تطهير الشوارع في حي مساكن ساقية مکی وحی ساقية مكی وشارع المدبح وشارع اكتوبر وتعقيم المدارس وتعقيم مكتب الصحة والمحلات والورشة.. شکرا بجد على مجهودك المبذول في توعية الناس .


شكرا بجد للرجل المحترم عضو مجلس الشعب الأستاذ محمد أبو العينين.


وأضاف "سمير صابر " أحد أهالى الجيزة " شكرًا للحاج محمد محمد أبو العينين عضو مجلس النواب على قيام فرقة تطهير المنطقة فى ساقية مكى اليوم.. شكرا للأستاذ عزت عيد حزب مستقبل وطن" .


يذكر أن حملة النائب محمد  أبو العينين شاركت على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.


شكرًا الى الحاج محمد محمد ابو العينين عضو مجلس النواب على يقام فرقة تطهير المنطقة فى ساقية مكى اليوم شكرا إلى الأستاذ عزت عيد حزب المستقبل الوطنى

تم النشر بواسطة ‏سمير صابر ناروز‏ في الخميس، ١١ يونيو ٢٠٢٠
أهالي الجيزة يوجهون الشكر للنائب محمد أبو العينين لمجهوداته في تعقيم الشوارع والمساجد والمدارس
أهالي الجيزة يوجهون الشكر للنائب محمد أبو العينين لمجهوداته في تعقيم الشوارع والمساجد والمدارس
أهالي الجيزة يوجهون الشكر للنائب محمد أبو العينين لمجهوداته في تعقيم الشوارع والمساجد والمدارس
أهالي الجيزة يوجهون الشكر للنائب محمد أبو العينين لمجهوداته في تعقيم الشوارع والمساجد والمدارس
أهالي الجيزة يوجهون الشكر للنائب محمد أبو العينين لمجهوداته في تعقيم الشوارع والمساجد والمدارس
أهالي الجيزة يوجهون الشكر للنائب محمد أبو العينين لمجهوداته في تعقيم الشوارع والمساجد والمدارس
أهالي الجيزة يوجهون الشكر للنائب محمد أبو العينين لمجهوداته في تعقيم الشوارع والمساجد والمدارس
أهالي الجيزة يوجهون الشكر للنائب محمد أبو العينين لمجهوداته في تعقيم الشوارع والمساجد والمدارس
أهالي الجيزة يوجهون الشكر للنائب محمد أبو العينين لمجهوداته في تعقيم الشوارع والمساجد والمدارس
أهالي الجيزة يوجهون الشكر للنائب محمد أبو العينين لمجهوداته في تعقيم الشوارع والمساجد والمدارس
أهالي الجيزة يوجهون الشكر للنائب محمد أبو العينين لمجهوداته في تعقيم الشوارع والمساجد والمدارس
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