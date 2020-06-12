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فن

رامي صبري يتخطى مليوني مشاهدة بـ غريب الحب

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:09 ص
رامي صبري - غريب
رامي صبري - غريب الحب
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سعيد فراج
حققت أغنية «غريب الحب» للفنان رامي صبري، 2 مليون و377 ألف مشاهدة، بعد طرحها في أخر مايو الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وتقول كلمات أغنية «غريب الحب» رامي صبري: "غريب الحب مين فاهمه.. مابين اتنين بيتفارقوا .. وبين اتنين بيتفاهموا.. فى حد الحب ده سارقه .. وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها.. واهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين".

وان كان فيه حاجة احنا خسرناها هنعوض ف الجيات .. لسة فـ عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين..  ونروح ونسيب ونقول محصلش نصيب .. ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب .. يفكروا باللي اتنسى بعد اما جرحه يطيب".

من جهة اخرى، حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا منذ طرحها عبر قناة "يوتيوب"، وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخطت الأغنية حاجز الـ ١١ مليون مشاهدة بعد ثلاث  شهورمنطرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
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