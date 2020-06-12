خلال 48 ساعة .. خروج 51 متعافيا من مستشفى عزل إسنا

أعلن وليد الضوي مدير العلاقات العامة بمستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الأقصر ، عن شفاء وخروج 18 حالة من المتعافين من بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 "





وأوضح " وليد " بأن المستشفي برئاسة الدكتورة الهام محمد محمود مديرة المستشفي وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي.

وباشراف طبي مكون من الدكتور شريف موسي و الدكتور امير عدنان و مدير مكافحة العدوي الدكتور وهبة عايش استطاعوا ان ينجحوا فى علاج الـ 18 مصاب وتحويل نتائج تحاليلهم من ايجابية الى سلبية بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم العلاجي والنفسي .









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واكد" وليد " ان مستشفي اسنا التخصصي من اعلى مستشفيات العزل فى خروج متعافين حيث خرج بالامس ـ 33 متعافي من ضمنهم ثلاث حالات كانوا في الرعاية المركزة وحالتهم خطرة





وعمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا وابتهاجا بخروج اكبر عدد علي الإطلاق من المتعافين بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " خلال 48 ساعة فقط ، وتقدم المتعافين الشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض بمستشفى العزل الصحي بإسنا علي الجهد المبذول تجاه المرضى والخدمة المقدمة للجميع دون استثناء والدعم النفسي من قسم الصحة النفسية بقيادة استشارين من الطب النفسي لتجاوز الأزمة الصحية.



