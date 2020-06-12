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اقتصاد

13.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال أسبوع

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع المنقضي نحو 13.2 مليار جنيه،  فى حين بلغت كمية التداول نحو 2251 مليون ورقة منفذة على 204 آلاف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1625 مليون ورقة منفذة على 160 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 65.45 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.35 % خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 5.78 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.14 %و العرب على 7.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
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