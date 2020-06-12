13.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال أسبوع

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 5.78 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ

الأجانب على نسبة 7.14 %و العرب على 7.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.