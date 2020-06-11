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اقتصاد

البورصة المصرية تفقد 4.3 مليار جنيه بالختام بضغط مبيعات المصريين والعرب

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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محمد صبيح

اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على تراجع بنسبة 0.93 % ليغلق عند مستوى 10832 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 291 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32 الف عملية لعدد 178 شركة، وارتفعت 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.


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وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 574.441 مليار جنيه، متكبدًا خسائر قدرها 4.3 مليار جنيه، بضغط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

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