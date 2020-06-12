بدون تقطيع.. طرق لفك تشابك الشعر بدون مجهود

من الامور الصعبة التي تواجه الفتيات والامهات هي فك تشابك الشعر ، دون فقدان بضعة خيوط. بالنسبة لبعض الناس ، يكون كسر الشعر أكثر شدة عندما يحاولون فك العقد ، مما يجعلهم يقظين دائمًا.





فإن الشعر يرفض أحيانًا التصرف. يقول الخبراء أنه في حين أنه من الطبيعي أن يتشابك الشعر بين الحين والآخر ، إذا حدث كل يوم ، فقد تكون هناك مشكلة. إليك بعض الطرق لحل المشكلة





* تحتاج أولًا إلى فهم سبب تشابك شعرك أكثر من أي وقت مضى. يحدث تشابك الشعر عندما لا يكون هناك ترطيب كافٍ في خصلات الشعر ، وتكون شديدة الجفاف. تحتاج إلى غسل شعرك وترطيبه بشكل متكرر ، وكذلك الزيت من وقت لآخر للتخلص من المشكلة. استخدم الماء البارد فقط.





قد يكون السبب الأساسي الآخر هو النوم مع شعرك. في حين أن تسريحات الشعر الضيقة هي أمر كبير ، يقول خبراء الشعر أن النوم بالشعر المفتوح ليس فكرة جيدة أيضًا. بالنسبة للمبتدئين ، يمكن أن يسبب الكثير من الاحتكاك الذي يمكن أن يسبب المزيد من الضرر والكسر. يمكنك محاولة ارتداء بعض تسريحات الشعر البسيطة على السرير ، مثل جديلة أو ذيل حصان فضفاض.





* إذا كان لديك نهايتان مقسمتان ، فقد يتشابك شعرك أكثر. لهذا السبب ، من المهم تقليم الأطراف من وقت لآخر ، لجعل جودة الشعر أفضل.





* السبب الآخر للنظر هو أنك تستخدم الكثير من منتجات تصفيف الشعر ، والتي تتضمن تسخين الشعر. يمكن أن يؤدي التسخين إلى إتلاف البشرة ويجعلها جافة ومتطايرة وأكثر عرضة للتشابك. كما ذكرنا سابقًا ، تحتاج إلى إطعام شعرك بالرطوبة. سوف يساعدك التدليك الزيتي المنتظم والشامبو والتكييف بشكل جيد.





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* عندما يكون هناك الكثير من الرطوبة في الهواء ، يمكن أن يصبح الشعر لزجًا ولا يمكن التحكم فيه. لذا ، مع اقتراب أشهر الرياح الموسمية ، يمكنك تعلم بعض تسريحات الشعر السريعة التي يمكن أن تمنع تشكل العقد. فقط ارتدي شعرك ككعكة ، أو على شكل ضفيرة حتى عندما تكون داخل المنزل.



