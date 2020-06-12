البحيرة تسجل 11 حالة وفاة جديدة من مصابي كورونا في 5 مراكز

سجلت محافظة البحيرة 11 حالة وفاة من مصابي كورونا بمستشفيات العزل بينها" وفاة حالة بحميات إيتاى البارود، و4حالات بكفر الدوار وحالة بادكو،وحالة بحميات دمنهور،3حالات بابوحمص،حالة لكوم حماده"





وشهدت مستشفيات العزل لمصابى فيروس كورونا بنطاق المحافظة تزايد عدد الحالات التى تم شفاؤها من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ بمحافظة البحيرة إلى 463 حالة وتم خروجهم من مستشفيات العزل المحولين إليها لاستكمال فترة العزل المنزلي لمدة أسبوعان.





وأعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 40 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 463 بمحافظة البحيرة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وثمن المحافظ الدور الوطنى للجيش الأبيض لعمله بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين مشيرًا الى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.









واكد اللواء امنة على الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية الصحة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114 على مدار 24 ساعة وجميع خطوط غرفة العمليات ( 0453349447 -0453356397) والمشكلة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبوجود اطباء متخصصة على مدار الساعة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم والعمل على حل اى مشكلة فورا.





ومن جانبه أكد الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إستمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع إستمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.





وأشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة إلى إستمرار رفع درجة الإستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات،لافتا إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين، وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





والمتوفين هم كل من : محمد.ع.م 68 سنة من ششت الأنعام توفى بمسشتفى حميات ايتاى غانم.م.ال 76 سنة من السناهرة كفر الدوار توفى بمستشفى ادكو نادية.ا.ج 53 سنة من سنطيس دمنهور توفت بمستشفى كفر الدوار فاطمة.س.ا 67 سنة من بولس كفر الدوار توفت بمستشفى كفرالدوار ثريا.ع.م 85 سنة من كفر الدوار توفت بمستشفى كفر الدوار روحية.ح.م من الطود كوم حمادة توفت بمستشفى الدلنجات منى.س.ح 35 سنة من بولس كفر الدوار توفت بحميات كفر الدوار محمود.ح.م 69 سنة توفى بحميات دمنهور سعيدة.م. الس 55 سنة من ابو حمص توفت بمستشفى ابو حمص مصطفى.ك.ح 65 سنة من ابو حمص توفت بمستشفى ابو حمص انتصار.ع.ي 79 سنة من ابو حمص توفت بمستشفى ابو حمص









