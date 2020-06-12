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فن

في أحدث ظهور له .. حكيم يوجه رسالة لـ متابعيه

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:11 ص
حكيم
حكيم
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مصطفى كرم

نشر المطرب حكيم صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حكيم وهو جالس على كرسي في احدث جلساته التصويرية وعلق عليها قائلا "مين صاحي دلوقت يرد عليا الصباح صباح الورد".

من ناحية أخرى طرح حكيم أحدث أغنياته "قلبي يا ناس" على يوتيوب، من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، من إخراج مازن نيازي، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.


حكيم يشارك في تحدي رقصوني مع جمهوره ..فيديو


"الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم ألوانا مختلفة من الأغاني، وحققت جميعها نجاحات ضخمة عبر يوتيوب.

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