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رياضة

عدلي القيعي يكشف عن طلبه لـ صالح سليم من أجل حسم لقب نادي القرن

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أن الأهلى ألزم جماهيره خلال لائحته بالسير وفقها لإرساء المبادئ والقيم والأخلاق.

وقال القيعي خلال حديثه لبرنامج "ملك وكتابة": "طلبت من صالح سليم العودة عن قرار الانسحاب من بطولات أفريقيا حتى لا يخسر الأهلى بطل القرن، لأن المنافسين اقتربوا من أرقام الأهلى في ذلك الوقت".

وتابع مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أن مصطفى فهمى لم يتدخل لمجاملة الأهلي في أفريقيا، والدليل أنه لم يحذر صالح سليم من خطورة الانسحاب من بطولات أفريقيا، وأن كل معايير بطل القرن في سنة 1994 تنطبق على الأهلى، لأنه الأكثر فوزا بالبطولات ونقاط لذلك لم يعترض أحد".

كما نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد من انباء عن رحيل رينيه فايلر مدرب النادي الاهلي لنادي الجزيرة الإماراتي.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "رينيه فايلر مستمر في النادي الأهلي وينتظر اتضاح الموقف فقط وكل ماتردد بخصوص نادي الجزيرة الإماراتي لا أساس له من الصحة".

وترددت العديد من الشائعات حول مصير السويسري رينيه فايلر مع القلعة الحمراء مع قرب عودة النشاط الرياضي مره اخري حول العالم بسبب التوقف بسبب جائحة كورونا.
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