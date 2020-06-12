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أخبار العالم

جريمة جديدة.. ميليشيات الوفاق في ليبيا تزرع حقول الألغام غرب سرت

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف مصدر عسكري في ليبيا إلى فضائية العربية أن ميليشيات حكومة الوفاق الليبية، تحت إشراف عدد من الضباط الاتراك، يقوموا بزرع حقول الالغام غرب مدينة سرت. 

في حين قصف سلاح الجو التابع للجيش الليبي تمركزات لفصائل الوفاق شرق مصراتة

وأعلنت مصادر عسكرية بالجيش الوطني الليبي، مساء أمس الخميس، مقتل قيادي إرهابي بجبهة النصرة السورية في غارة جوية للجيش الوطني الليبي بمدينة سرت. 

وقالت المصادر في تصريحات لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية: "القيادي في تنظيم داعش سامر الأطرش المكنى بأبي يعرب الأثري، الذي وصل إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق، قُتل على مشارف مدينة سرت في غارة جوية نفذتها مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي".

وأضافت المصادر: "جرى التأكد من مقتله الخميس بعد العثور على جثته وأوراقه الثبوتية".

وتابعت: "الأثري، ومن هم برفقته من عناصر تنظيم داعش يدللون على نوعية المرتزقة الذين تجلبهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب مليشيات حكومة الوفاق".
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