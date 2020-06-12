AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل قيادي بجبهة النصرة في غارة جوية للجيش الليبي.. شاهد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أعلنت مصادر عسكرية بالجيش الوطني الليبي، مساء أمس الخميس، مقتل قيادي إرهابي بجبهة النصرة السورية في غارة جوية للجيش الوطني الليبي بمدينة سرت. 

وقالت المصادر في تصريحات لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية: "القيادي في تنظيم داعش سامر الأطرش المكنى بأبي يعرب الأثري، الذي وصل إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق، قُتل على مشارف مدينة سرت في غارة جوية نفذتها مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي".

وأضافت المصادر: "جرى التأكد من مقتله الخميس بعد العثور على جثته وأوراقه الثبوتية".

وتابعت: "الأثري، ومن هم برفقته من عناصر تنظيم داعش يدللون على نوعية المرتزقة الذين تجلبهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب مليشيات حكومة الوفاق".

من جانب آخر، ذكرت "بوابة أفريقيا" الإخبارية أن حسابات مقربة من تنظيم النصرة الإرهابي نعت الأطرش، فيما نشر بعض رفاقه صورا له تظهر مشاركته في معارك جنوبي العاصمة الليبية طرابلس خلال الأشهر الماضية.



مقتل قيادي بجبهة النصرة في غارة جوية للجيش الليبي.. شاهد
مقتل قيادي بجبهة النصرة في غارة جوية للجيش الليبي.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. قبائل ليبية تعلن دعمها للجيش الليبي والمشير خليفة حفتر

ماذا يحدث فى ليبيا.. القوات تستعد لإنهاء حلم أردوغان.. داعش يعود لإرهاب الشعب والجيش فى تراغن

تقارير ترصد دعم تركيا لإرهابيين زاملوا هشام عشماوي في ليبيا

مرتزقة تركيا.. مقتل قيادي داعشي على يد الجيش الليبي في سرت.. صور

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

الطيب الإنسان المثقف.. مدحت العدل ينعى محمود مسعود

الري: الورقة الإثيوبية تمثل تراجعًا كاملًا عن القواعد المتوافق عليها من الدول الثلاث

جلياد تخطط لطرح 500 ألف جرعة من ريميديسيفير لعلاج كورونا في أكتوبر

أهم الأخبار: المستثنون من إجراءات الحظر الجديدة .. رفض مصري سوداني لـ الورقة الإثيوبية ..إصابة عمرو واكد بالكورونا

ماذا يحدث بالجسم عند تناول الفول السوداني ؟

AdvertisementS

مجلس الوزراء.. الحكومة تحدد الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الجديدة

تفاصيل القبض على "شيري هانم" وابنتها بسبب المقاطع الخادشة على مواقع التواصل

تطورات الحالة الصحية لـ الفنانة رجاء الجداوي

بداية من الشهر المقبل.. احسب قيمة الزيادة الجديدة في مرتبك

إصابة عمرو واكد ونجله بـ فيروس كورونا

قارب عدد الـ40 ألفا.. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا وحالات الشفاء

حبس شيري هانم وزمردة بتهمة نشر مواد خادشة للحياء وممارسة الدعارة

مجلس الوزراء.. الحكومة : استمرار ارتداء الكمامات بالأسواق والمواصلات العامة لحين إشعار آخر

باستثناء الاشتراكات والصيانة ..الحكومة تعلن غلق النوادي ومراكز الشباب إلى نهاية يونيو

شريف منير يعيد نشر صور ابنتيه.. ويحذر: اللي هيتعدى حدوده هاخد ضده إجراء قانوني

أهم الأخبار: المستثنون من إجراءات الحظر الجديدة .. رفض مصري سوداني لـ الورقة الإثيوبية ..إصابة عمرو واكد بالكورونا

أمطار ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد: تقلبات جوية في البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تنهي علاقتها بصديقتها المقربة بسبب تصرف مفاجئ في حفل الزفاف.. تفاصيل

هل ناقش هاري وميجان قرار الانفصال عن العائلة المالكة قبل زواجهما؟.. اعرف القصة

بدون دكتور .. هاني الناظر يعلن عن أدوية الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا