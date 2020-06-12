مقتل قيادي بجبهة النصرة في غارة جوية للجيش الليبي.. شاهد





أعلنت مصادر عسكرية بالجيش الوطني الليبي، مساء أمس الخميس، مقتل قيادي إرهابي بجبهة النصرة السورية في غارة جوية للجيش الوطني الليبي بمدينة سرت.





وقالت المصادر في تصريحات لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية: "القيادي في تنظيم داعش سامر الأطرش المكنى بأبي يعرب الأثري، الذي وصل إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق، قُتل على مشارف مدينة سرت في غارة جوية نفذتها مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي".





وأضافت المصادر: "جرى التأكد من مقتله الخميس بعد العثور على جثته وأوراقه الثبوتية".





وتابعت: "الأثري، ومن هم برفقته من عناصر تنظيم داعش يدللون على نوعية المرتزقة الذين تجلبهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب مليشيات حكومة الوفاق".





من جانب آخر، ذكرت "بوابة أفريقيا" الإخبارية أن حسابات مقربة من تنظيم النصرة الإرهابي نعت الأطرش، فيما نشر بعض رفاقه صورا له تظهر مشاركته في معارك جنوبي العاصمة الليبية طرابلس خلال الأشهر الماضية.











